Широков высказался об уходе Ловрена из «Зенита»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Роман Широков высказался об уходе центрального защитника «сине-бело-голубых» Деяна Ловрена.

«То, что он ушёл за деньги, — хорошо. Но для команды это потеря. Был период, когда он не очень хорошо выглядел, но последние полгода играл здорово и был явным лидером в обороне», — приводит слова экс-капитана сборной России издание «РБ Спорт».

По его мнению, такой уход не сильно отразится на чемпионских перспективах клуба из Северной столицы, поскольку куда страшнее на «Зените» может сказаться расставание с атакующими футболистами из Бразилии.

Напомним, что хорватский защитник переехал во французский «Лион». 33-летний Ловрен выступал за «Зенит» с 2020 по 2022 год. Всего он провёл за команду 63 матча, забив три гола и став капитаном петербургского клуба.