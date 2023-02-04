Петржела: «Слова Кокорина про тюрьму — чушь»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о скандальных словах Александра Кокорина про тюрьму.

«Слова Кокорина про тюрьму — чушь. Бред безответственного человека. Любой порядочный гражданин не должен совершать ни единого преступления. А без вины в тюрьму не попасть», — приводит слова чешского специалиста издание «РБ Спорт». Петржела попросил не слушать экс-форварда российской сборной, отметив, что в тюрьму попадают не герои. По его мнению, Кокорин не сделал никаких выводов, рискуя в будущем снова попасть в неприятность.

Напомним, что Александр провёл около года в тюрьме из-за обвинения в нападении в 2018 году.