Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» высказался о критике Артёма Дзюбы в адрес стратегии развития команды из Санкт-Петербурга.

«Я думаю это были эмоции. В любом случае, в глобальном смысле «Зенит» делает ставку на легионеров. Даже сейчас, когда уходят футболисты, мы видим много иностранцев. «Зенит» в какой-то степени делает ставку не на своих воспитанников, а на готовых футболистов. Есть возможности и условия, поэтому они приняли такое решение. Но так долго продолжаться не может», — сказал Деменко.

Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну заявил, что недоволен вектором развитии «Зенита».