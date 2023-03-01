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Деменко – о стратегии развития «Зенита»: «Так долго продолжаться не может» эксклюзив

01 Марта 2023 • 18:20 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
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04.03 16:30

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» высказался о критике Артёма Дзюбы в адрес стратегии развития команды из Санкт-Петербурга.

«Я думаю это были эмоции. В любом случае, в глобальном смысле «Зенит» делает ставку на легионеров. Даже сейчас, когда уходят футболисты, мы видим много иностранцев. «Зенит» в какой-то степени делает ставку не на своих воспитанников, а на готовых футболистов. Есть возможности и условия, поэтому они приняли такое решение. Но так долго продолжаться не может», — сказал Деменко.

Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну заявил, что недоволен вектором развитии «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Максим Деменко
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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