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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «РПЛ можно было возобновить и попозже»

03 Марта 2023 • 21:42 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
Через 15 ч. 47 мин.

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис считает, что чемпионат России стоило возобновить немного позже начала марта.

«Думаю, все соскучились по российскому чемпионату, не только я один. Будем следить за командами и смотреть на то, как они подготовились зимой. Но можно было и попозже начать чемпионат из-за погоды, российские клубы в еврокубках сейчас не участвуют», - цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, 3 марта в РПЛ состоялся первый матч весны – сразились два аутсайдера лиги в лице «Факела» и «Химок». Боевая игра завершилась вничью – 1:1.

Завтра субботний игровой день откроет встреча «Спартака» и «Урала», позже сыграют «Ахмат» и «Оренбург», «Зенит» и «Пари НН», а также «Ростов» и московский «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Факел Андрей Канчельскис РПЛ
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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