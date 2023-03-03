Канчельскис: «РПЛ можно было возобновить и попозже»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис считает, что чемпионат России стоило возобновить немного позже начала марта.

«Думаю, все соскучились по российскому чемпионату, не только я один. Будем следить за командами и смотреть на то, как они подготовились зимой. Но можно было и попозже начать чемпионат из-за погоды, российские клубы в еврокубках сейчас не участвуют», - цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, 3 марта в РПЛ состоялся первый матч весны – сразились два аутсайдера лиги в лице «Факела» и «Химок». Боевая игра завершилась вничью – 1:1.

Завтра субботний игровой день откроет встреча «Спартака» и «Урала», позже сыграют «Ахмат» и «Оренбург», «Зенит» и «Пари НН», а также «Ростов» и московский «Локомотив».