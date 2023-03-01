Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об интриге во второй части сезона РПЛ-2022/23.

«Конечно, интересно. Первые матчи Кубка России показали, что концовка будет очень интересной. Думаю, что интрига за чемпионство сохранится до конца, потому что «Спартак» в игре с «Локомотивом» показал, что находится в хорошей форме. Интересно будет наблюдать и за нижней частью турнирной таблицы», — сказал Гуренко.

После 17 туров «Зенит» является лидером в турнирной таблице чемпионате России. Команда Сергея Семака набрала 42 очка. Ближайший преследователь «Спартак» отстаёт на шесть очков.