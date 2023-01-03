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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кирьяков: «С гегемонией «Зенита» можно бороться»

03 Января 2023 • 21:22 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Российский футбольный тренер Сергей Кирьяков уверен, что с гегемонией «Зенита» в чемпионате России можно бороться и интрига во второй части РПЛ живёт.

«Лидер РПЛ не слишком много набрал очков, чтобы спокойно себя чувствовать. С гегемонией «Зенита» можно бороться», - цитирует специалиста «Чемпионат».

Кирьяков надеется, что с наступлением второй части чемпионата России найдётся пара команд, которые смогут навязать «сине-бело-голубым» борьбу за чемпионство. По ощущениям Кирьякова, одной из таких команд будет «Спартак» Гильермо Абаскаля, который располагается высоко в турнирной таблице и идёт на шесть очков ниже «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Кирьяков
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