Один из лидеров петербургского «Зенита» Дуглас Сантос может покинуть стан «сине-бело-голубых» уже следующим летом.

По информации сетевого издания«Евро-Футбол.Ру», к персоне бразильского левого защитника есть интерес на родине, а также от клубов топ-5 европейских лиг.

Напомним, что Сантос переехал в Санкт-Петербург летом 2019 года из немецкого «Гамбурга». Олимпийский чемпион 2016 года выиграл в футболке «Зенита» три чемпионских титула, три Суперкубка России и один Фонбет Кубок России. В составе клуба из Северной столицы Дуглас провёл 132 матча.