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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Барриос отказался переходить в «Бешикташ» и будет рассматривать только клубы из топ-5 лиг эксклюзив

27 Января 2023 • 14:28 Комментировать
Бешикташ
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Аланьяспор
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Через 5 ч. 11 мин.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Бешикташ» хотел арендовать полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, но получил отказ от футболиста. У турецкого клуба нет ресурсов для выкупа хавбека, поэтому предложения «Зениту» он не делал.

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что «Бешикташ» имеет трансферное ограничение в 7 миллионов евро на покупку новых игроков, тогда как «Зенит» оценивает Барриоса гораздо дороже. Клуб из Турции рассчитывал на содействие игрока в сделке, но колумбиец не хочет переезжать в Турцию и рассмотрит уход только в топ-5 лиг не раньше следующего лета.

Действующий контракт Барриоса с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний хавбек провёл в составе «сине-бело-голубых» 20 матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Бешикташ Вильмар Барриос Трансферы футбола - зима 2023
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