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Смородская: «Мне жаль, что Баринов не перешёл в «Бешикташ»

23 Января 2023 • 17:08 Комментировать
Бешикташ
...
Аланьяспор
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27.01 20:00

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о сорвавшемся переходе полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

Смородская призналась, что очень хотела увидеть Баринова в Европе, поэтому ей жаль, что этот трансфер так и не состоялся.

«Мне жаль, что так получилось и что Баринов не перешёл в «Бешикташ». Я не знаю деталей переговоров, поэтому не могу ничего комментировать», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провёл в составе «красно-зелёных» 20 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Ольга Смородская Дмитрий Баринов
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