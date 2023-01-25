Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Локомотиве» сообщили, что не получали новых предложений от «Бешикташа» по Баринову

25 Января 2023 • 21:48 Комментировать
Бешикташ
...
Аланьяспор
1 1.58 X 4.40 2 5.10
27.01 20:00

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о возможном переходе полузащитника команды Дмитрий Баринова в «Бешикташ».

«Никаких новых предложений по Баринову мы не получали. Ни от «Бешикташа», ни от каких‑либо других клубов. Данная информация ваших коллег не соответствует действительности», — приводит слова  Ульянова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отклонил первое предложение «Бешикташа» по Баринову. Отмечалось, турецкий клуб готовит новое предложение на улучшенных условиях.

В текущем сезоне 26-летний хавбек провел 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист. Трансферная стоимость игрока оценивается в 9 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Дмитрий Ульянов Дмитрий Баринов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЕШИКТАШ АЛАНЬЯСПОР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Января
22:41 · Россия. Первая лига
Игрок «Акрона» Сагуткин получил серьёзную травму головы на сборе, его увезли в больницу
22:31 · Россия. Премьер-лига
Кокорин сравнил свою игровую модель с той, что была у Роналдо
22:30 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» анонсировал контрольную игру с клубом из Катара
21:58 · Россия. Премьер-лига
Конти получил предложение полноценного контракта от «Локомотива»
21:48 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» сообщили, что не получали новых предложений от «Бешикташа» по Баринову
21:41 · Россия. Премьер-лига
Сычевой рассказал об адаптации в «Крыльях Советов»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Корниленко прокомментировал переход Липового в клуб Первой лиги
21:28 · Россия. Премьер-лига
Семак – о Кирше и Козлове: «Мы ими довольны»
21:27 · Россия. Премьер-лига
В «Волгаре» отреагировали на информацию об интересе «Торпедо» к Стефановичу
21:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина: «Мы пока не обсуждали новый контракт с «Динамо»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Что касается счёта 9:0, то это не тот аспект, на который сейчас обращаем внимание в первую очередь»
21:12 · Россия. Премьер-лига
Агент — о целях Тюкавина: «Забить как можно больше мячей»
21:03 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин: «Спартаку» забивать круче, чем «Зениту»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Натхо: «Российский футбол очень важен для Европы»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин рассказал, кто является его кумиром
Все новости
Рекомендуем