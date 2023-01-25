В «Локомотиве» сообщили, что не получали новых предложений от «Бешикташа» по Баринову

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о возможном переходе полузащитника команды Дмитрий Баринова в «Бешикташ».

«Никаких новых предложений по Баринову мы не получали. Ни от «Бешикташа», ни от каких‑либо других клубов. Данная информация ваших коллег не соответствует действительности», — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отклонил первое предложение «Бешикташа» по Баринову. Отмечалось, турецкий клуб готовит новое предложение на улучшенных условиях.

В текущем сезоне 26-летний хавбек провел 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист. Трансферная стоимость игрока оценивается в 9 миллионов евро.