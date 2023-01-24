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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Бешикташ» сделал новое предложение по Баринову

24 Января 2023 • 10:35 Комментировать
Бешикташ
...
Аланьяспор
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27.01 20:00

«Бешикташ» не теряет надежды подписать полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, турецкий клуб увеличил своё предложение по 26-летнему футболисту до 5 миллионов евро.

Ранее генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи заявил, что «Локомотив» отклонил предыдущее предложение по Баринову, поэтому турецкая сторона больше не заинтересована в российском футболисте.

Действующее соглашение хавбека с московским клубом рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Баринов провёл за «Локомотив» 20 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Дмитрий Баринов Трансферы футбола - зима 2023
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