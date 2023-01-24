«Бешикташ» сделал новое предложение по Баринову

«Бешикташ» не теряет надежды подписать полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, турецкий клуб увеличил своё предложение по 26-летнему футболисту до 5 миллионов евро.

Ранее генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи заявил, что «Локомотив» отклонил предыдущее предложение по Баринову, поэтому турецкая сторона больше не заинтересована в российском футболисте.

Действующее соглашение хавбека с московским клубом рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Баринов провёл за «Локомотив» 20 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.