Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Бешикташе» опровергли информацию о новом предложении по Баринову

26 Января 2023 • 10:16 Комментировать
Бешикташ
...
Аланьяспор
1 1.58 X 4.40 2 5.10
27.01 20:00

Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи прокомментировал информацию о том, что турецкий клуб сделал «Локомотиву» новое предложение по трансферу полузащитника Дмитрия Баринова в размере 5 миллионов евро. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Появляются фейковые новости, но мы не делали никакого нового предложения «Локомотиву» по Баринову», — приводит слова Казанчи Sport24.

Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек провёл в составе «железнодорожников» 20 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Дмитрий Баринов Трансферы футбола - зима 2023 Джейхун Казанчи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЕШИКТАШ АЛАНЬЯСПОР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Января
11:17 · Россия. Премьер-лига
Натхо: «Бердыев — один из самых важных тренеров в моей карьере»
10:49 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль: «Для меня ЦСКА означает многое»
10:37 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль: «Если за мной придёт «Барселона», то я сразу побегу к Роману Юрьевичу»
10:31 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» опроверг информацию о подписании контракта с Дзюбой 1
10:26 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль – о «Фламенго»: «Ничего не было»
10:16 · Россия. Премьер-лига
В «Бешикташе» опровергли информацию о новом предложении по Баринову
10:10 · Россия. Премьер-лига
Тарханов – о Слуцком: «В Казахстане много работы, хорошие футболисты»
09:30 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль объяснил, почему не покинул Россию
09:20 · Россия. Премьер-лига
Личка рассказал, что вёл переговоры с «Краснодаром»
09:12 · Россия. Премьер-лига
Россия примет участие в выборах президента УЕФА
08:46 · Россия. Премьер-лига
Ловчев оценил шансы Захаряна и Сперцяна заиграть в Европе
08:38 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль назвал главного авторитета в ЦСКА
08:26 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль высказался о дерби ЦСКА - «Спартак»
08:20 · Россия. Премьер-лига
Тарханов высказался о переносе Суперкубка УЕФА из Казани
08:13 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль назвал задачу ЦСКА на вторую часть сезона РПЛ
Все новости
Рекомендуем