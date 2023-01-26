В «Бешикташе» опровергли информацию о новом предложении по Баринову

Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи прокомментировал информацию о том, что турецкий клуб сделал «Локомотиву» новое предложение по трансферу полузащитника Дмитрия Баринова в размере 5 миллионов евро. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Появляются фейковые новости, но мы не делали никакого нового предложения «Локомотиву» по Баринову», — приводит слова Казанчи Sport24.

Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек провёл в составе «железнодорожников» 20 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.