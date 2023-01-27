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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В Турции подтвердили интерес «Бешикташа» к игроку «Зенита» Барриосу

27 Января 2023 • 11:54 Комментировать
Бешикташ
...
Аланьяспор
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Через 5 ч. 21 мин.

Турецкий журналист Серкан Дикме высказался о возможном переходе полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в «Бешикташ».

По словам журналиста, 29-летний колумбиец действительно привлёк внимание турецкого клуба, однако сейчас такой переход маловероятен.

«Бешикташ» интересуется этим полузащитником. Но трансфер маловероятен, так как Вильмар не хочет ставить «Зенит» в неудобное положение и бросать команду», — цитирует Дикме «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» сделал «Зениту» официальное предложение о покупке Барриоса.

Действующий контракт южноамериканца с российским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провёл за «сине-бело-голубых» 20 матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Бешикташ Вильмар Барриос Трансферы футбола - зима 2023
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