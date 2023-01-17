Переход полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Бешикташ» находится под угрозой срыва.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Бешикташ» в зимнее трансферное окно имеет строгий трансферный лимит. Клуб не будет тратить больше 7 миллионов евро, даже в случае продажи кого-то из футболистов.

По нашим данным, турецкий клуб предложил «Локомотиву» три миллиона евро за 26-летнего хавбека, но сумма может быть увеличена в ходе переговоров. Стоит отметить, что «железнодорожники» не хотят отпускать Баринова этой зимой.

В нынешнем сезоне футболист провел 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал один ассист. Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Баринова в 9 млн евро.