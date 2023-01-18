Тьяго Рибейро, агент, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, высказался о своём клиенте.

«Сейчас мой клиент уже на пути в Доху, всё в порядке. Он действительно пропустил несколько дней из-за личных дел дома, но всё было согласовано с «Зенитом», и это не касалось трансферных событий», - заявил представитель игрока сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Бразильский полузащитник Вендел пополнил ряды петербургского коллектива шестого октября 2020 года и с тех пор прочно закрепился в статусе основного футболиста клуба.

Является двукратным чемпионом России и двукратным обладателем суперкубка страны в составе «сине-бело-голубых».