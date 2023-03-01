Дьяков: «Иностранцы дают «Зениту» результат в чемпионате, но в Европе достижений не было»

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков оценил политику петербургского «Зенита». Ранее экс-форвард «сине-бело-голубых» Артём Дзюба раскритиковал руководство клуба, заявив: «Я начал понимать, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро».

«Иностранцы дают «Зениту» результат и для клуба это самое главное. Но чемпионат выигрывают, а в Европе результатов не было», – цитирует Дьякова Vprognoze.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «Зенит» занимает первое место, опережая ближайших преследователей из московского «Спартака» на 6 очков.