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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков: «Иностранцы дают «Зениту» результат в чемпионате, но в Европе достижений не было»

01 Марта 2023 • 15:24 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков оценил политику петербургского «Зенита». Ранее экс-форвард «сине-бело-голубых» Артём Дзюба раскритиковал руководство клуба, заявив: «Я начал понимать, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро».

«Иностранцы дают «Зениту» результат и для клуба это самое главное. Но чемпионат выигрывают, а в Европе результатов не было», – цитирует Дьякова Vprognoze.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «Зенит» занимает первое место, опережая ближайших преследователей из московского «Спартака» на 6 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Виталий Дьяков
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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