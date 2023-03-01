Барриос: «В России нет откровенно слабых команд, это сложная лига»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился мнением о составе главного преследователя «сине-бело-голубых» в чемпионате России «Спартака».

Ранее известный российский тренер Сергей Юран заявил, что «красно-белым» для конкуренции с петербургской командой не хватает исполнителей уровня Барриоса и Вендела.

«Согласиться с этими словами означало бы проявить неуважение к сопернику. Мне кажется, что у «Спартака» крепкий состав, у него очень качественные футболисты, и я совершенно не хочу преуменьшать их навыки», — цитирует Барриоса «Спорт-Экспресс».

Также колумбиец подчеркнул, что РПЛ — это сложная лига, в которой нет откровенно слабых команд.

Напомним, что после 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата, опережая второй «Спартак» на шесть очков.