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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Уход Ловрена - это проблема»

03 Января 2023 • 05:37 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Хорватский защитник Деян Ловрен покинул питерский «Зенит» в направлении французского «Лиона», и известный российский специалист Александр Тарханов считает это большой проблемой для отечественного чемпиона. Он заявил, что потеря Ловрена станет большой проблемой для обороны «Зенита», так как защитные действия строились вокруг его опыта.

- Уход Ловрена — это потеря для «Зенита», он цементировал оборону команды. Без него питерцам будет очень непросто, но мы же знаем, что незаменимых людей нет. Посмотрим, как команда заменит Ловрена, - цитирует слова российского специалиста издание «РБ Спорт». 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Тарханов Деян Ловрен
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