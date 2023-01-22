Сантос: «Я поддерживал Бразилию, но отдельно болел и за Ловрена»

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос рассказал об эмоциях во время четвертьфинального матча ЧМ-2022 между Бразилией и Хорватией.

«Я поддерживал Бразилию всей душой, но отдельно болел и за Деяна Ловрена — за то, чтобы он хорошо провёл игру. Считаю, что у него был феноменальный матч, он во многом предопределил надежную игру Хорватии в обороне, сумел нейтрализовать одну из лучших линий нападения», — рассказал бразильский игрок «сине-бело-голубых» в интервью«Спорт-Экспрессу».

Сантос рассказал, что радовался за экс-партнёра, который смог добраться до бронзовых медалей, отметив, что представляет, насколько тяжело даются победы на таких турнирах, как чемпионат мира.

Напомним, что Деян Ловрен являлся основным защитником сборной Хорватии, взявшая медали на последних чемпионатах мира. На российском мундиале «клетчатые» дошли до финала, а в Катаре победой над Марокко были завоёваны бронзовые награды.