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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Караваев близок к продлению контракта с «Зенитом» слухи

04 Февраля 2023 • 18:58 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Вячеслав Караваев, защитник петербургского «Зенита», близок к продолжению сотрудничества с «сине-бело-голубыми».

По информации издания «РБ Спорт», игрок российской национальной команды достиг договорённости с руководством клуба из Северной столицы о продлении контракта ещё на три года. Отметим, что текущее соглашение Караваева истекает в конце нынешнего сезона.

В составе «Зенита» Вячеслав выступает с сезона 2019/2020, став в футболке петербуржцев трёхкратным чемпионом России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость участника Евро-2020 в шесть миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 12 матчей и два забитых мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Караваев
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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