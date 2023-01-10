Борис Игнатьев: «Чемпионская гонка в РПЛ не завершена»

Бывший наставник российской сборной Борис Игнатьев порассуждал о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ, который пока прервался на зимнюю паузу.

«Я думаю, что «Зенит» доведет дело до логического конца, шести очков достаточно, чтобы не упустить чемпионство. Команда Семака имеет основательные шансы на то, чтобы занять первое место в этом сезоне. Но чемпионская гонка завершится только с последним туром, она ещё не завершена», - цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

Он добавил, что помешать «Зениту» могут лишь форс-мажорные обстоятельства. Если их не случится, то «сине-бело-голубые» смогут спокойно взять пятое чемпионство в России кряду.