Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев: «Чемпионская гонка в РПЛ не завершена»

10 Января 2023 • 20:02 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Бывший наставник российской сборной Борис Игнатьев порассуждал о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ, который пока прервался на зимнюю паузу.

«Я думаю, что «Зенит» доведет дело до логического конца, шести очков достаточно, чтобы не упустить чемпионство. Команда Семака имеет основательные шансы на то, чтобы занять первое место в этом сезоне. Но чемпионская гонка завершится только с последним туром, она ещё не завершена», - цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

Он добавил, что помешать «Зениту» могут лишь форс-мажорные обстоятельства. Если их не случится, то «сине-бело-голубые» смогут спокойно взять пятое чемпионство в России кряду.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Борис Игнатьев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ПАРИ НН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Января
20:15 · Россия. Премьер-лига
Бышовец рассказал, за какими клубами будет следить во второй части РПЛ
20:11 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов: «У Глушакова высокие шансы найти команду в РПЛ»
20:02 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Чемпионская гонка в РПЛ не завершена»
19:57 · Россия. Премьер-лига
Бышовец отметил высокий потенциал Ивича
19:56 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, когда ЦСКА примет «Зенит»
19:51 · Кубок России
​Опубликовано расписание Фонбет Кубка России на февраль
19:50 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий хочет, чтобы ЦСКА составил конкуренцию «Спартаку» и «Зениту»
19:45 · Россия. Премьер-лига
Даса — о морозах в России: «Такого холода ещё не встречал»
19:37 · Россия. Премьер-лига
Даса: Кто впечатлил в РПЛ? Промес, он сильный футболист
19:31 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Хочу борьбу за чемпионство в РПЛ, интрига всегда украшает футбол»
19:28 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин рассказал, кого «Зенит» подпишет в ближайшие дни
19:21 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, что у Васютина есть предложения от датских клубов
19:16 · Россия. Премьер-лига
Мостовой заявил, что не считает отсутствие Промеса на сборе «Спартака» проблемой
19:14 · Россия. Премьер-лига
​Апелляция клубов РПЛ на разрешение легионерам приостанавливать контракты отклонена
19:10 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: Промес — опытный мастер, для него проблем не будет, если он пропустит один сбор
Все новости
Рекомендуем