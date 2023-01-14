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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов — о Сычевом: «Если он будет нужен «Зениту» — заплатят любые деньги»

14 Января 2023 • 18:20 Комментировать
Зенит
...
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04.03 19:00

Известный журналист Геннадий Орлов высказался о возможном переходе Владимира Сычевого в петербургский «Зенит».

«Посмотрим, как он будет играть в «Крыльях Советов». Он для защитников РПЛ новенький. Но сейчас в каждом матче защитники будут настраиваться против него. Если Сычевой будет играть здорово — «Зенит», в том числе, будет его приглашать. Если он будет нужен «Зениту», заплатят любые деньги», — заявил знаменитый комментатор в интервью изданию Sport24.

Геннадий Сергеевич сравнил Сычевого с новичками «Локомотива» Сергеем Пиняевым и Максимом Глушенковым, отметив, что каждому из них нужно доказать свою способность играть на высоком уровне. По мнению Орлова, руководство «Оренбурга» поступило правильно, продав своего лидера в «Крылья Советов».

Напомним, что за первую часть сезона РПЛ новичок самарского клуба забил 14 голов, лидируя в гонке бомбардиров вместе с Куинси Промесом.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Владимир Сычевой
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