Алдонин – об Александре Кержакове: «Мы теряем перспективного тренера»

Бывший центральный полузащитник ЦСКА высказался об отъезде Александра Кержакова в кипрский чемпионат. На жарком острове он будет тренировать клуб с 10 места – «Кармиотиссу».

«Я думаю, ему надо практиковаться, если предложений из России он так и не получил. Для молодого специалиста поработать за границей – отличный опыт. Однако то, что у него не было предложений от российских клубов – это плохо для нашего футбола, ведь мы теряем перспективного тренера. Он будет работать не с нашими игроками, а где-то на стороне», - цитирует Алдонина «Чемпионат».

Кержаков в роли тренера работал с юниорами сборной России, а также стоял во главе «Томи» и «Нижнего Новгорода».