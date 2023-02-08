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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин – об Александре Кержакове: «Мы теряем перспективного тренера»

08 Февраля 2023 • 21:40 Комментировать
Зенит
...
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04.03 16:30

Бывший центральный полузащитник ЦСКА высказался об отъезде Александра Кержакова в кипрский чемпионат. На жарком острове он будет тренировать клуб с 10 места – «Кармиотиссу».

«Я думаю, ему надо практиковаться, если предложений из России он так и не получил. Для молодого специалиста поработать за границей – отличный опыт. Однако то, что у него не было предложений от российских клубов – это плохо для нашего футбола, ведь мы теряем перспективного тренера. Он будет работать не с нашими игроками, а где-то на стороне», - цитирует Алдонина «Чемпионат».

Кержаков в роли тренера работал с юниорами сборной России, а также стоял во главе «Томи» и «Нижнего Новгорода».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Евгений Алдонин
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