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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов: «На первом сборе Семак будет суров»

22 Января 2023 • 01:18 Комментировать
Зенит
...
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04.03 19:00

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о первом зимнем сборе «сине-бело-голубых».

«На первом сборе Семак будет суров. Тяжёлые нагрузки, видно, что улыбки пропали. Пятый, шестой, седьмой день — самые сложные. «Зенит» еще не играл товарищеские матчи», — рассказал экс-игрок «Зенита», чьи слова приводит «Матч ТВ». Радимов отметил, что первая неделя сборов наиболее тяжёлая в эмоциональном плане, а с момента игр становится легче.

Напомним, что после 17 туров Российской премьер-лиги клуб из Северной столицы лидирует, опережая «Спартак» на шесть баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Владислав Радимов
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