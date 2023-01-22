Радимов: «На первом сборе Семак будет суров»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о первом зимнем сборе «сине-бело-голубых».

«На первом сборе Семак будет суров. Тяжёлые нагрузки, видно, что улыбки пропали. Пятый, шестой, седьмой день — самые сложные. «Зенит» еще не играл товарищеские матчи», — рассказал экс-игрок «Зенита», чьи слова приводит «Матч ТВ». Радимов отметил, что первая неделя сборов наиболее тяжёлая в эмоциональном плане, а с момента игр становится легче.

Напомним, что после 17 туров Российской премьер-лиги клуб из Северной столицы лидирует, опережая «Спартак» на шесть баллов.