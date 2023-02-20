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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бернард Бериша: «У «Зенита» нет конкурентов»

20 Февраля 2023 • 21:09 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Один из лидеров «Ахмата» Бернард Бериша оценил ситуацию в чемпионате России.

«У «Зенита» нет конкурентов в РПЛ. За все эти годы в России я понял, что это клуб высшего класса — они много тратятся на игроков, притом и другие клубы тоже тратят довольно много денег», - цитирует хавбека «Чемпионат».

Однако, по мнению игрока, у «Зенита» есть ещё одно неоспоримое преимущество перед конкурентами – это вера в единственного тренера – Сергея Семака.

«Семак в команде уже много лет, а доверять тренеру всегда очень важно. И это выгодно отличает питерский клуб от остальных команд РПЛ», - добавил Бериша.

«Зенит» может с большой вероятностью снова стать чемпионом России и, если это случится, то «сине-бело-голубые» возьмут трофей в пятом сезоне подряд. Отрыв от ближайшего конкурента питерцев со второго места – шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Бернард Бериша
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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