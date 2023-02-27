«Пари НН» останется в Санкт-Петербурге до встречи с «Зенитом»

Нижегородский клуб «Пари НН» не отправится домой после сегодняшнего кубкового матча против петербургской «Звезды». Команда решила провести эту неделю в «культурной столице», чтобы не беспокоить игроков, тренерский штаб и персонал клуба лишними переездами. 4 марта, напомним, нижегородцы в Санкт-Петербурге уже в рамках РПЛ встретятся с лидером лиги – «Зенитом».

По информации «Матч ТВ», тренироваться подопечные Артёма Горлова будут на арене «Кировец», где и проходил матч против «Звезды».

Напомним, сегодня днём «Пари НН» уверенно обыграл петербургскую «Звезду» - 2:0.