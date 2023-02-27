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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Голкипер «Пари НН» Гойло не исключает возвращения в «Зенит»

27 Февраля 2023 • 17:24 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Голкипер нижегородского клуба РПЛ «Пари НН» Никита Гойло рассказал, что будет готов рассмотреть предложение от его бывшего клуба – петербургского «Зенита», если такое ему, конечно, поступит. Гойло, отметим, является воспитанником питерцев.

«На матч с «Зенитом» подхожу с таким же подходом, как и к любой другой команде. Особых чувств перед матчем нет. Могу ли вернуться в «Зенит» в будущем? Решают селекционеры, но исключать ничего нельзя», - рассказал Гойло «Матч ТВ».

Игра «Пари НН» против «Зенита» на выезде состоится уже в эту субботу, 4 марта. Ранее стало известно, что нижегородский коллектив после победного матча в Кубке России над «Звездой» из Санкт-Петербурга решил остаться в «культурной столице» до субботнего матча и не терроризировать команду перелётами и сменой климата.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Никита Гойло Пари НН
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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