Голкипер «Пари НН» Гойло не исключает возвращения в «Зенит»

Голкипер нижегородского клуба РПЛ «Пари НН» Никита Гойло рассказал, что будет готов рассмотреть предложение от его бывшего клуба – петербургского «Зенита», если такое ему, конечно, поступит. Гойло, отметим, является воспитанником питерцев.

«На матч с «Зенитом» подхожу с таким же подходом, как и к любой другой команде. Особых чувств перед матчем нет. Могу ли вернуться в «Зенит» в будущем? Решают селекционеры, но исключать ничего нельзя», - рассказал Гойло «Матч ТВ».

Игра «Пари НН» против «Зенита» на выезде состоится уже в эту субботу, 4 марта. Ранее стало известно, что нижегородский коллектив после победного матча в Кубке России над «Звездой» из Санкт-Петербурга решил остаться в «культурной столице» до субботнего матча и не терроризировать команду перелётами и сменой климата.