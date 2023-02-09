Семак рассказал, почему Мостовой пропустил контрольный матч

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак назвал причину, по которой один из игроков основного состава клуба Андрей Мостовой пропустил сегодняшний спарринг против «Урарту». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «сине-бело-голубых» благодаря голу Алексея Сутормина со штрафного удара.

«На разминке он немного потянул мышцы спины, поэтому и не играл», - цитирует Семака «Чемпионат».

Специалист вдобавок похвалил молодых игроков, которые приехали на сбор «Зенита» и отметил их помощь клубу в тренировочном процессе.

10 февраля лидера РПЛ ожидает проверочный матч с ещё одной армянской командой – клубом «Арарат-Армения».