Мостовой: «Я расстроился промахом Кузяева»

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о промахе Далера Кузяева с пенальти в недавнем матче против «Пари НН».

«Я сам очень сильно удивлён и расстроился, потому что он очень хороший пенальтист. Всегда по вратарю бьёт, а получилась неполная концентрация на ударе, и вратарь переиграл», — заявил игрок российской сборной в интервью изданию Sport24. Также Мостовой рассказал, что в коллективе уже поздравили Малкома и Клаудиньо с получением российских паспортов.

Напомним, что первая встреча «Зенита» в весенней части сезона Премьер-лиги завершилась со счётом 3:0. Дублем отметился Малком, а Александр Ерохин установил окончательный счёт.