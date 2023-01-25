В «Пари НН» высказались о возможном подписании контракта с Глушаковым

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов высказался о возможном переходе экс-полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в нижегородский клуб.

Ранее генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов сообщил, что опытный футболист сейчас находится на просмотре.

«Глушаков пока не подписал контракт, просто тренируется с командой. Готовится», — цитирует Кудряшова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Глушаков провёл за «Химки» 19 матчей, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной России в 700 тысяч евро.

После 17 туров РПЛ «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. От зоны стыковых матчей нижегородцев отделяют шесть баллов.