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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Пари НН» высказались о возможном подписании контракта с Глушаковым

25 Января 2023 • 16:20 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов высказался о возможном переходе экс-полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в нижегородский клуб.

Ранее генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов сообщил, что опытный футболист сейчас находится на просмотре.

«Глушаков пока не подписал контракт, просто тренируется с командой. Готовится», — цитирует Кудряшова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Глушаков провёл за «Химки» 19 матчей, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной России в 700 тысяч евро. 

После 17 туров РПЛ «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. От зоны стыковых матчей нижегородцев отделяют шесть баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Игорь Кудряшов Пари НН Трансферы футбола - зима 2023
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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