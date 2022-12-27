Агент Алипа: «Он останется в «Зените» до конца чемпионата России»

Сослан Касабиев, представитель защитника петербургского «Зенита» Нуралы Алипа, оценил перспективы своего клиента на фоне усиления оборонительной линии клуба.

«Если Алип будет получать мало игровой практики, то, скорее всего, он уйдёт в аренду. Но пока что Сергей Богданович Семак ему доверяет и видит основным центральным защитником. Зимой по-любому не будет никакой аренды. Думаю, что Алип останется в «Зените» до конца чемпионата России», — заявил агент футболиста в интервью изданию «РБ Спорт».

Также Касабиев прокомментировал возможный переход бразильского защитника Роберта Ренана, отметив, что это является обычной практикой для сильных команд, стремящихся иметь несколько игроков на одну позицию. Агент считает, что молодой бразилец покупается для игры в основе, но выступать будет именно его клиент из-за малого числа левоногих защитников в ростере «сине-бело-голубых».

Напомним, что Ренан должен подписать контракт с клубом из Северной столицы на пять лет. Что же касается Алипа, то недавнобыло объявлено о выкупе Нуралы из «Кайрата».