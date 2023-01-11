Аршавин рассказал, в чём Сычевой превосходит Сергеева

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин сравнил Владимира Сычевого, недавно перешедшего из «Оренбурга» в «Крылья Советов», с игроком петербургской команды Иваном Сергеевым.

По мнению Аршавина, Сычевой мог бы побороться за место в основном составе «сине-бело-голубых», так как он превосходит Сергеева в некоторых компонентах.

«Чем Сычевой сильнее Сергеева? Помощнее, быстрее бежит», — приводит слова Аршавина Sport24.

В текущем сезоне 26-летний Сычевой провёл за «Оренбург» 19 матчей, забив в них 17 голов и отдав две результативные передачи. На счету 27-летнего Сергеева восемь мячей и пять ассистов в 22 встречах за «Зенит».