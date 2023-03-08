Якубко: «Ещё до рестарта чемпионата я сразу сказал, что чемпионом будет «Зенит»

Бывший словацкий нападающий «Амкара» Мартин Якубко высказался о гегемонии петербургского «Зенита» в российском футболе.

«Ещё до рестарта чемпионата я сразу сказал, что чемпионом будет «Зенит». В чем интерес для болельщиков? Это не ко мне вопрос. Лучше вы мне скажите, как может одна команда получать от государства столько денег, а другие нет. Где справедливость? Это же не личные деньги», — заявил экс-форвард сборной Словакии в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, в российском футболе отсутствует спортивная идея, поскольку такие клубы, как «Зенит» и «Локомотив», могут покупать любых футболистов, в то время как другие просто пытаются выжить.

Напомним, что после 18 туров Премьер-лиги «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице, опережая «Спартак» на восемь очков. Подопечные Сергея Семака выиграли четыре последних розыгрыша чемпионата.