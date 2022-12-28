Кузнецов назвал Клаудиньо лучшим игроком РПЛ в первой части сезона

Бывший игрок столичного ЦСКА Дмитрий Кузнецов назвал лучшего футболиста первой части сезона Российской премьер-лиги.

«Неплохо себя проявил Клаудиньо, но это ещё не окончательное решение, ведь закончилась только первая половина чемпионата», — заявил экс-футболист российской сборной в интервью «Спорт-Экспрессу». По его мнению, бразильский плеймейкер «Зенита» делал разницу, являясь лидером команды на поле.

Напомним, что после 17 туров «сине-бело-голубые» идут на первом месте в турнирной таблице с отрывом в шесть очков от «Спартака». На счету Клаудиньо, которым интересуется местный «Палмейрас», три гола при семи ассистах в 19 матчах в футболке «Зенита» в текущей кампании.