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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец: «Уверен, в РПЛ есть интрига»

03 Января 2023 • 23:04 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Известный отечественный футбольный тренер Анатолий Бышовец уверен, что интрига в РПЛ жива и вторая часть сезона будет интересной.

«Уверен, в РПЛ есть интрига. Борьба «Зенита» и «Спартака» оставляет достаточно хорошее впечатление», - цитирует Бышовца «Чемпионат».

Ранее ветеран тренерского цеха назвал главное преимущество «сине-бело-голубых» перед остальными командами РПЛ. У петербургского клуба, напомним, 42 очка и довольно неплохой отрыв от конкурента со второго места, которым «Спартак» и является – у «красно-белых» шесть очков отставания.

РПЛ возвращается в первые выходные марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Анатолий Бышовец
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