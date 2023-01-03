Бышовец: «Уверен, в РПЛ есть интрига»

Известный отечественный футбольный тренер Анатолий Бышовец уверен, что интрига в РПЛ жива и вторая часть сезона будет интересной.

«Уверен, в РПЛ есть интрига. Борьба «Зенита» и «Спартака» оставляет достаточно хорошее впечатление», - цитирует Бышовца «Чемпионат».

Ранее ветеран тренерского цеха назвал главное преимущество «сине-бело-голубых» перед остальными командами РПЛ. У петербургского клуба, напомним, 42 очка и довольно неплохой отрыв от конкурента со второго места, которым «Спартак» и является – у «красно-белых» шесть очков отставания.

РПЛ возвращается в первые выходные марта.