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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин – о «Зените»: «В Питере бы хотели видеть воспитанников, а не полкоманды иностранцев»

07 Февраля 2023 • 19:24 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин прокомментировал поведение петербургского «Зенита» на трансферном рынке.

«У них одна команда в городе — и все бы хотели видеть на поле в её составе своих воспитанников и пару-тройку хороших иностранцев, но не половину команды. У них стратегия такая – хорошо выступать в еврокубках и зарабатывать деньги, но я считаю, что «Зениту» нужно думать о том, как воспитать поколение своих футболистов. Сейчас ситуация иная - надо больше думать о своей молодёжи, а не покупать иностранных новичков», - цитирует Булыкина «Чемпионат».

Он добавил, что не стоит всем российским клубам ориентироваться на «Зенит», особенно в текущих политических реалиях и активнее использовать своих воспитанников, свою молодёжь.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Булыкин
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