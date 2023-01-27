Мостовой: «В «ПСЖ» Малкому придётся пахать»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе нападающего «Зенита» Малкома Филипе в «ПСЖ».

По мнению эксперта, если такой трансфер действительно произойдёт, то в новом клубе 25-летнему бразильцу придётся работать намного усерднее, нежели в «Зените», так как в «ПСЖ» сейчас большая конкуренция за место в составе.

«Допускаю, что это очередной вброс, но, возможно, что-то в этом есть. Сейчас Малком претендует на то, чтобы быть лучшим футболистом в РПЛ, можно сказать, что он играет не на всю мощь, а в «ПСЖ» придётся пахать», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Действующий контракт Малкома с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает бразильского вингера в 24 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Малком провёл в составе петербургской команды 23 матча, забив 15 голов и отдав семь результативных передач. Напомним, что до переезда в Россию нападающий выступал за «Коринтианс», «Бордо» и каталонскую «Барселону».