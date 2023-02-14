Булыкин - о Жиркове: «Красавчик, как по игре, так и по трофеям»

Дмитрий Булыкин прокомментировал одну из самых громких новостей в российском футболе за прошедшие выходные – карьеру завершил один из самых опытных российских игроков – Юрий Жирков.

«Красавчик, как по игре, так и по трофеям, которые завоевал. А ещё и за границей поиграл, в сборной был одним из основных игроков. Безусловно, Булыкин - легенда отечественного футбола. Хочется, чтобы вернулся в футбол и передал опыт следующему поколению, делая наш футбол лучше», - цитирует Булыкина «Матч-ТВ».

Ранее о том, что из Жиркова может получиться отличный тренер, заявил бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела.