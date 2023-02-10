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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат оценил возможный переезд Кузяева в Европу

10 Февраля 2023 • 21:16 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Бывший футболист российской сборной Владимир Гранат высказался о желании полузащитгника «Зенита» Далера Кузяева переехать в Европу.

«Наверное, он не просто так не продлевает контракт. У него, скорее всего, уже есть какие-то варианты в Европе. На ровном месте просто так с чемпионом страны не продлить контракт нельзя. Порыв поиграть в Европе оцениваю положительно. Далер — молодец» — рассказал участник домашнего чемпионата мира в интервью «Чемпионату».

По мнению эксперта, главное иметь возможность для переезда при наличии желания. Гранат считает, что Кузяев соответствует уровню сильнейших лиг мира по своим игровым качествам.

Напомним, что сегодня, 10 февраля, появилась информация о желании Далера Кузяева переехать в Европу, из-за чего игрок приостановил переговоры о продлении контракта с «Зенитом».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владимир Гранат Далер Кузяев
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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