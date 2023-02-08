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Балахнин: «Глушаков — опытный игрок»

08 Февраля 2023 • 19:36 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин высказался о возможном переходе Дениса Глушакова в «Пари НН».

«Глушаков — опытный игрок. Если тренер «Пари НН» его берет, значит, он вписывается в его систему. Конечно, Глушаков поможет нижегородцам», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт». По словам Балахнина, нет сомнений в качествах хавбека, отметив, что возраст Дениса не станет помехой при определённой ситуации, предположив недостаток опыта у его нового клуба.

Напомним, что бывший полузащитник «Спартака» и сборной России близок к подписанию контракта с нижегородцами. Его зарплата в новом клубе будет составлять один миллион рублей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Балахнин Денис Глушаков Пари НН
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