Балахнин: «Глушаков — опытный игрок»

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин высказался о возможном переходе Дениса Глушакова в «Пари НН».

«Глушаков — опытный игрок. Если тренер «Пари НН» его берет, значит, он вписывается в его систему. Конечно, Глушаков поможет нижегородцам», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт». По словам Балахнина, нет сомнений в качествах хавбека, отметив, что возраст Дениса не станет помехой при определённой ситуации, предположив недостаток опыта у его нового клуба.

Напомним, что бывший полузащитник «Спартака» и сборной России близок к подписанию контракта с нижегородцами. Его зарплата в новом клубе будет составлять один миллион рублей.