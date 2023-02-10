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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шишкин: «Руководство «Пари НН» видит в Глушакове футболиста, который может принести пользу команде»

10 Февраля 2023 • 14:59 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Экс-защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин высказался о переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Пари НН».

«Глушаков — опытный футболист с хорошей карьерой. Руководство видит в нём футболиста, который может принести пользу команде. А уж будет он играть или нет — будет зависеть о конкуренции и тренера», — приводит слова Шишкина «Чемпионат».

Контракт Глушакова с «Пари НН» рассчитан до конца текущего сезона и включает в себя опцию продления ещё на один год. После 17 туров РПЛ нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

Сезон-2022/2023 российский полузащитник начинал в составе «Химок». За подмосковную команду футболист провёл 19 встреч, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Шишкин Денис Глушаков Пари НН
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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