Шишкин: «Руководство «Пари НН» видит в Глушакове футболиста, который может принести пользу команде»

Экс-защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин высказался о переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Пари НН».

«Глушаков — опытный футболист с хорошей карьерой. Руководство видит в нём футболиста, который может принести пользу команде. А уж будет он играть или нет — будет зависеть о конкуренции и тренера», — приводит слова Шишкина «Чемпионат».

Контракт Глушакова с «Пари НН» рассчитан до конца текущего сезона и включает в себя опцию продления ещё на один год. После 17 туров РПЛ нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

Сезон-2022/2023 российский полузащитник начинал в составе «Химок». За подмосковную команду футболист провёл 19 встреч, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу.