Агент: «В «Зенит» поступало несколько предложений по Венделу»

Чезаре Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Маркуса Вендела, высказался о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что интерес к 25-летнему бразильцу проявляли «Лион» и «Фламенго». Агент подтвердил факт того, что зимой «Зениту» поступали предложения по Венделу от разных клубов. Однако Барбьери отметил, что информация о желании бразильца выступать за «Фламенго» не соответствует действительности.

«Вендел счастлив в «Зените». Да, в клуб поступало уже несколько предложений по нему, но Вендел решил остаться. Слова о том, что Вендел хочет выступать за «Фламенго», не более чем слухи», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, Вендел перешёл в «Зенит» осенью 2020 года из лиссабонского «Спортинга» за 20,3 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек провёл в составе петербургской команды 22 матча, забив восемь голов и отдав три результативные передачи.