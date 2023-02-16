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Защитник «Пари НН» Майга: «Опыт Глушакова уже помогает команде»

16 Февраля 2023 • 21:12 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Защитник «Пари НН» Мамаду Майга высказался о новичке нижегородцев – опытном российском полузащитнике Денисе Глушакове.

«Глушаков — хороший футболист и у него есть огромный опыт, я это чувствую. Он нам много помогает на поле, подсказывая по время матчей, знает, где и когда надо открываться, а где надо сыграть в касание. Нам очень помогает его опыт. Это реально чувствуется. Я это тоже чувствую», - цитирует игрока «Матч-ТВ».

Напомним, что 36-летний бывший хавбек «Спартака» и «Локомотива» пополнил «Пари НН» в статусе свободного агента этой зимой. Сегодня Глушаков забил первый гол в новой команде, однако от поражения от «Оренбурга» в контрольной встрече это не спасло – 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Мамаду Майга Пари НН
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