Радченко: «Зениту» нельзя расслабляться при такой игре «Спартака»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко оценил игру московского «Спартака» по итогам двух матчей четвертьфинала Кубка России. Напомним, что 22 и 27 февраля «красно-белые» встречались с «Локомотивом» в гостях и дома. Счёт по итогам двух матчей получился разгромным – 5:2.

«Очень понравился «Спартак» с его футболом за счет короткого и среднего паса. Видно было игровое мышление на поле, никто мяч не передерживал», - делится Радченко для «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что конкуренция на вершине турнирной таблице между таким «Спартаком» и лидером в лице «Зенита» однозначно будет, и расслабляться питерцам ни в коем случае не следует.

В первом весеннем туре РПЛ после долгой зимней паузы «красно-белые» дома примут стойкий «Урал» Виктора Ганчаренко, а питерцы также дома примут «Пари НН» с опытным Денисом Глушаковым в обойме и молодым тренером Артёмом Горловым в роли рулевого команды.