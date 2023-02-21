Депутат Свищёв: «Натурализация спортсменов – это нормально»

Депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР Дмитрий Свищёв поделился мыслями о натурализации двух бразильцев «Зенита» - Малкома и Клаудиньо.

«Я вообще спокойно отношусь к натурализации, нормальная процедура, которая всегда была, есть и будет. Что касается российского футбола, то это не первый случай, когда иностранные спортсмены получают российское гражданство и будут играть за национальную команду. Если это идёт на пользу российскому футболу, то это хорошая история и я её поддерживаю», - цитирует депутата Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что лидеры атаки петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо близки к получению российского гражданства.