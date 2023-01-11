Ловчев: «Соперником «Зенита» является сам «Зенит»

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев прокомментировал борьбу за золотые медали в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Специалист признался, что не может применить слово «конкуренция» к преследованию «сине-бело-голубых» в турнирной таблице Российской премьер-лиги остальными командами соревнования.

«Много раз сказанная фраза, что соперником «Зенита» является сам «Зенит». Он сильнее, в нашем чемпионате клуб стоит особняком», - приводит слова Ловчева «Матч Премьер».

Что касается других команд, эксперт считает, что они решают некоторые междоусобные вопросы, не связанные с чемпионством.

На данный момент главным преследователем клуба с берегов Невы является столичный «Спартак».