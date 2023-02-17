Корнеев: «Для «Сепахана» игра с «Зенитом» не была просто товарищеской»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал сегодняшний матч петербургского «Зенита» против иранского «Сепахана». В нём лидер РПЛ, напомним, уступил – 0:2, игра прошла в Иране в городе Исфахан.

«Мне кажется, что для «Сепахана» это была не просто контрольная игра. После этой игры, уверен, тренерский штаб «Зенита» получил много информации – соперник был на полном ходу, они находились в отличной физической форме», - цитирует Корнеева «Матч-ТВ».

Напомним, что ближайший официальный матч лидер РПЛ проведёт в четвертьфинале Кубка России, соперник – ульяновская «Волга». Игра пройдёт в Ульяновске 25 февраля.