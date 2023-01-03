Браво, «Зенит»! Почему продажа Ловрена – это идеальное решение

Деян Ловрен покинул «Зенит», и это та ситуация, когда питерцам стоит поаплодировать. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему чемпионы страны правильно сделали.

«Зенит» расстался с Деяном Ловреном. Питерцы приняли предложение французского «Лиона» и отпустили хорвата. По данным портала transfermarkt, за защитника питерцы получили 2 миллиона евро. В свою очередь сам Ловрен вернулся в команду, где уже выступал.

Получить хоть какие-то деньги за 33-летнего защитника, которому в июле стукнет все 34, уже неплохо. В истории, когда российские клубы стали терять своих легионеров бесплатно, осуществление полноценного трансфера сродни подвигу. В этой ситуации 2 миллиона евро – очень хорошие деньги. В конце концов откажись «Зенит», то реально рисковал бы потерять хорвата бесплатно по недавно введённому правилу УЕФА, когда иностранцы могут просто уезжать.

Добавим к этому свежую досадную историю Ловрена с потенциальным расизмом. Песня с партнёрами по сборной Хорватии была крайне неприятной, так что избавление от защитника можно ещё и здорово обставить с точки зрения пиара. Мол, в «Зените» не готовы терпеть подобное. Пусть с этой историей теперь разбирается «Лион», который подписал Ловрена.

Более того, Ловрен по спортивной составляющей сейчас «Зениту» не особо и нужен. В Лиге чемпионов питерцы не участвуют, а в российском чемпионате исполнители такого уровня не нужны. Для уровня нашей Премьер-лиги, который может опуститься ниже, вполне достаточно Родриго, Алипа, Чистякова и Барриоса. Иметь звезду (а бронзовый призёр чемпионата мира – звезда) – это перебор.

Не забудем вероятность возможного перехода России из УЕФА в АФК. В этом случае включится строгий азиатский лимит, и тогда «Зениту» всё равно придётся отказываться от кого-то из варягов. В этом смысле уход Ловрена выглядит более логичным, чем продажа кого-то из бразильцев, которые делают игру.

С какой стороны ни посмотри, продажа Ловрена за деньги – это хороший шаг от руководства «Зенита». Питерцы и без него должны стать чемпионами. Если вдруг российские клубы вернут в еврокубки – будут деньги, чтобы купить замену. А без них игрок уровня Ловрена для «Зенита» лишний. Для победы в Премьер-лиге можно обойтись и без него.

Правда, теперь питерцам надо всё же найти замену, и не столько в основу, сколько для обоймы. У «Зенита» есть три игрока на эту позицию, при условии, что конфликт с Чистяковым не будет прогрессировать. Добавим к этому Барриоса, который может сыграть. Скорее всего, питерцы купят четвёртого профильного игрока, и большой вопрос в том, кто это будет.

Вариантов не так много. Вряд ли это будет Илья Агапов из «Нижнего Новгорода», вокруг которого раздут интерес. А вот Александр Солдатенков из «Крыльев Советов» выглядит вполне реальным вариантом. Есть ещё Максим Осипенко, но «Ростов» на своего футболиста выставил какой-то слишком большой ценник.

Так или иначе, «Зенит» совершил хорошую сделку. Главное теперь и дальше получать от неё лишь плюсы.

Реклама

Роман Андреев