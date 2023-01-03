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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Прудников не видит сложностей для «Зенита» в уходе Ловрена

03 Января 2023 • 06:22 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Питерский «Зенит» расстался с Деяном Ловреном, бронзовый призер чемпионата мира отчалил в направлении французского «Лиона», и теперь будет выступать в Лиге 1. Экс-нападающий московского «Спартака» Александр Прудников не видит в этом проблемы. Он считает, что российский чемпион достаточно безболезненно справится с этой потерей и она не вызовет осложнений.

- Да, опять же, это потеря, однако теперь будет шанс для других футболистов. И для новых, и для тех, кто уже был в команде. Поэтому проблем этот переход «Зениту» доставить не должен, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Прудников Деян Ловрен
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