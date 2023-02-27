Глушаков: «К игре с «Зенитом» пока не готовимся, едем отдыхать»

Опытный российский хавбек Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча «Пари НН» с петербургской «Звездой» (2:0) в Кубке России. 36-летний Глушаков, напомним, провёл за нижегородцев дебютный матч.

«Самое главное, что мы выиграли, теперь идём дальше. Рядовая победа, понимали, что это игра на вылет. Соперник — молодая способная команда. С Комбаровым встретились, немного пообщались. К игре с «Зенитом» пока не готовимся, сейчас едем отдыхать», - цитирует Глушакова «Матч ТВ».

Следующий официальный матч «Пари НН» тоже проведёт в Санкт-Петербурге, однако соперником станет грозный «Зенит», который с отрывом лидирует в РПЛ на данный момент. Игра состоится в субботу, 4 марта.